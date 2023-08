Kathi Wagener und Kevin Yanik verraten das Babygeschlecht!

Kevin Yanik und Katharina Wagener (28) haben große News! Nach einem waschechten Hin und Her sind die ehemaligen Are You The One?-Stars aktuell wieder richtig verliebt. Umso glücklicher sind die zwei auch über ihr erneutes Babyglück – denn nach Sohnemann Lio erwarten sie ein weiteres Kind. Nun enthüllen die Influencer auch, welches Geschlecht ihr zweiter Sprössling haben wird: Es wird noch ein Junge!

Via Instagram teilen die Webstars die Verkündung des Geschlechts mit ihren Fans mit einem Video. Gemeinsam mit ihrem Sohn stehen sie auf einer Wiese, der kleine Mann sticht mit einer Nadel in einen Ballon – und herauskommt blaues Konfetti! Die Follower der beiden freuen sich mit ihren Idolen: "Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Babyboy!", heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Die Freude über einen zweiten Sohn ist bei dem Paar groß – geplant war die erneute Schwangerschaft von Kathi aber nicht. "Der Plan war, erst mal ein Haus zu finden und dann am zweiten Baby zu arbeiten", verrieten die beiden zuletzt gegenüber Promiflash.

Katharina Wagener und Kevin Yanik, Realitystars

Katharina Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn

Kevin Yanik und Katharina Wagener

