Kim Virginia wollte Mike mithilfe eines Schamanen retten

Sie wollte ihn nicht aufgeben. Bei Are You The One – Reality Stars in Love lernten sich Mike Heiter (31) und Kim Virginia (28) kennen und lieben. Oder zumindest schien es anfangs so. Obwohl sie schon in der Show nicht auf einen Nenner gekommen waren, lernten sie sich auch außerhalb des TVs weiter kennen. Jedoch ohne Erfolg. Und das, obwohl die Influencerin sogar zu unkonventionellen Mitteln griff. Kim schleppte Mike zu einem Schamanen.

Im "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Podcast lässt die 28-Jährige die Zeit mit dem Reality-Hottie nach der Kuppelshow Revue passieren. "Er ist so ein bisschen in eine depressive Stimmung gekommen", erklärt Kim und fügt hinzu: "Ich habe ihm da beiseite gestanden [...] habe sogar für den Herrn gebetet." Doch damit nicht genug. Offenbar wollte sie Mike so schnell nicht aufgeben, woraufhin sie mit ihm zu einem Schamanen gegangen sein soll um ihn "zu retten". Das Angebot der spirituellen Hilfe soll der gebürtige Essener sogar dankend angenommen haben. "Der ist da auch sehr offen", verrät die TV-Bekanntheit.

Dass es irgendwann zum Liebescomeback der beiden kommen wird, bleibt ungewiss. Im Dschungelcamp werden Kim und Mike jedoch schon bald wieder aufeinandertreffen. Eins machte die Beauty da zuvor schon klar – TV-Sex ist weiterhin kein Tabu für sie. "Ich habe auch gehört, es gibt heiße Ranger", erzählte sie im Interview mit Bild.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

RTL Mike Heiter, Dschungelcamp-Kandidat 2024

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

