Nach nur einem Tag: Selena Gomez beendet ihre Netz-Pause!

Das ging aber schnell! Erst gestern kündigte Selena Gomez (31) an, sich eine Auszeit von Social Media nehmen zu wollen. Nachdem ein vermeintlicher Streit zwischen ihr und Kylie Jenner (26) im Netz für ordentlich Furore gesorgt hatte, entschied sich die Sängerin dazu, die sozialen Plattformen für eine Weile zu meiden. Die Auszeit war jedoch nur von kurzer Dauer: Selena ist wieder im Internet aktiv!

In ihrer Instagram-Story teilt sie einen Link zu einem Video, in dem sie gemeinsam mit dem Sternekoch Gordon Ramsay (57) einen Frühstücksburger zubereitet. "Gordon kam in meine Küche und zeigte mir, wie man einen tollen Frühstücksburger macht", bewirbt Selena den Clip. Ob es sich um eine einmalige Promo-Aktion handelt oder Selena nun wie gewohnt wieder auf ihren Accounts aktiv sein wird, bleibt abzuwarten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Selena eine Netz-Pause ankündigt und schon kurze Zeit darauf wieder auf Social Media aktiv wird. Bereits mehrfach spielte sich solch ein Szenario ab. Auf Tik Tok werfen einige Fans der "Who Says"-Interpretin vor, inkonsequent zu sein. "Langsam wird es lächerlich, dass du immer Pausen ankündigst und dann ein paar Stunden später wieder normal postest", wettert beispielsweise ein User.

Selena Gomez im Januar 2024 bei den Golden Globes

Selena Gomez, Sängerin

Selena Gomez im Dezember 2023

