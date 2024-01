Spaß im Schnee: Shawn Mendes geht halb nackt Schlittenfahren

Shawn Mendes (25) urlaubt im Winterparadies. Um den Sänger ranken sich aktuell einige Datinggerüchte. Nach seiner Trennung von Langzeitfreundin Camila Cabello (26) soll er nun eifrig daten. Zunächst hieß es, die britische Sängerin Charlie Travers würde vielleicht bei ihm einziehen, dann sah man ihn vertraut mit seiner Chiropraktikerin. Doch auch alleine wird es dem Kanadier nicht langweilig – jetzt schwingt er sich halb nackt auf den Schlitten!

Auf Instagram teilt der "There's Nothing Holdin' Me Back"-Interpret nun einige Videos von sich. Dabei hüpft er nur mit schwarzen Shorts bekleidet fröhlich durch den tiefen Schnee und legt sich schließlich sogar hin. "Das ist ganz schön kalt", lacht Shawn. Im nächsten Clip steigt er auf einen kleinen roten Schlitten und rodelt in den Wald hinein. Später wärmt er sich dann vor dem gemütlichen Kaminfeuer wieder auf – und packt die Gitarre aus.

"Du kannst den Jungen aus Kanada herausholen...", kommentiert das Unterwäschemodel seinen Beitrag. In den Kommentaren vervollständigen seine Fans den Satz: "Aber man kann Kanada nicht aus ihm herausholen." Ein anderer Nutzer kommentiert: "Wie ist es möglich, dass mir nur vom Zugucken kalt wird?"

