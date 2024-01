Wie läuft es zwischen Djamila Rowe und ihrem Sohn heute?

So geht es dem entfremdeten Mutter-Sohn-Duo heute! Im vergangenen Jahr nahm Djamila Rowe (56) am Dschungelcamp teil – und durfte sogar die Dschungelkrone mit nach Hause bringen! Während ihrer Zeit im australischen Busch hatte die Visagistin ihren Mitkandidaten offenbart, dass sie nur sehr wenig Kontakt zu ihrem Sohn Jeremy habe, was sie sehr belaste. Doch wie sieht es rund ein Jahr nach ihrer Teilnahme aus? Konnten Djamila und Jeremy ihre Beziehung zueinander verbessern?

"Er kommt auch zum Essen vorbei. Man kann ja die großen Kinder immer mit Essen nach Hause locken. Weil Mutti kann gut kochen. Er geht auch ans Telefon, wenn ich anrufe. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber dann beim dritten Mal", freut sich die 56-Jährige im RTL-Interview – vor dem Dschungelcamp sei Jeremy nämlich nicht ans Telefon gegangen, wenn sie angerufen hatte. Doch mittlerweile scheinen Djamila und ihr Sohn wieder ein enges Verhältnis zu pflegen: Sogar die vergangenen Weihnachtsfeiertage verbrachten sie gemeinsam.

Nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp war Jeremy einen gewaltigen Schritt auf seine Mama zugegangen: Während eines Interviews mit Punkt 12 überraschte er sie vor laufender Kamera und gab gemeinsam mit Djamila ein Interview. Der Auftritt kostete ihn aber eine Menge Überwindung: "Fernsehen ist ja eigentlich auch gar nicht mein Ding."

Anzeige

RTL Djamila Rowe im Januar 2023

Anzeige

Action Press / AEDT Djamila Rowe im Februar 2023

Anzeige

Action Press / AEDT Djamila Rowe, Dschungelkönigin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de