Emotional: Djamila Rowe trifft nach Dschungelcamp auf Sohn

Das hat Djamila Rowe (55) sehr bewegt. Die Visagistin zeigte sich im Dschungelcamp offen und sprach mit den anderen Kandidaten über ihre Sorgen und Ängste. Vor allem ihr Sohn war dabei ein großes Thema, denn der wenige Kontakt zu ihm belastet sie sehr. Umso überraschter und emotionaler reagierte die Kandidatin auf den Brief, den sie im Camp von ihrem Sohn erhalten hatte – es flossen sogar Tränen bei der Beauty. Nun kam es zwischen der neuen Dschungelkönigin Djamila und ihrem Sohn zum Wiedersehen.

Bei Punkt 12 wurde die neue Dschungelkönigin total überrumpelt: Ihr Sohn Jeremy war plötzlich zu Gast! "Willst du mich verarschen?", reagierte die 55-Jährige auf sein Auftreten und umarmte ihn völlig perplex. "Du bist hier mit deiner Mutter", freute sich die TV-Bekanntheit über sein Kommen. Zwar habe sie gewusst, dass ihr Sohn ein Interview geben würde, allerdings habe sie nicht geahnt, dass dies an ihrer Seite stattfinden würde.

Ihren Sohn hat das Ganze wohl auch viel Überwindung gekostet, wie er im Gespräch verriet: "Fernsehen ist ja eigentlich auch gar nicht mein Ding." Doch für seine Mutter hat er die Strapazen offenbar auf sich genommen. Allerdings müsse er sich noch daran gewöhnen, dass Djamila die neue Dschungelkönigin ist. "So wirklich angekommen ist es noch nicht […]. Ich bin gespannt, was du daraus macht", richtete er das Wort an sie.

Action Press / Tamara Bieber Djamila Rowe im Mai 2022

RTL Djamila Rowe im Januar 2023

Action Press / AEDT / SplashNews.com Djamila Rowe im November 2021

