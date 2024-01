Einfaches Prozedere: So läuft Kronprinz Frederiks Krönung ab

Das wird keine große Veranstaltung! Zum Jahreswechsel machte das dänische Königshaus eine überraschende Ankündigung: Königin Margrethe (83) wird Mitte Januar abdanken. Seitdem ist klar: Dänemark hat bald einen neuen Monarchen – Kronprinz Frederik (55). In wenigen Tagen ist es so weit und der Thronwechsel findet statt. Doch ein pompöses Fest wie in Großbritannien 2023 wird es nicht geben: So unspektakulär übernimmt Frederik sein neues Amt.

Wie unter anderem die ARD berichtet, gibt die dänische Ministerpräsidentin den konkreten Ablaufplan für Frederiks Krönung bekannt. Spektakulär wird es aber nicht. Mit seiner Frau Mary (51) und Sohn Christian (18) fährt der Thronfolger am 14. Januar um 13:35 Uhr vom Schloss Amalienborg mit dem Auto ab. Ihm folgt seine Mutter in einer Kutsche. Der erste Stopp ist dann Schloss Christiansborg, wo die Königin in einer Staatsratssitzung ihre Abdankungserklärung unterschreibt. Damit ist sie dann nicht mehr Königin – das Amt geht an Frederik. Offiziell wird das aber erst im nächsten Schritt: Um 15 Uhr kommt es auf dem Balkon des Schlosses zur Proklamation und die Ministerpräsidentin verkündet den Thronwechsel. Im Anschluss folgt ein Ehrensalut und um 17 Uhr werden die königlichen Fahnen symbolisch übergeben.

Im Rahmen der Proklamation wird Frederik eine Rede halten. Doch öffentliche Ansprachen sollen nicht zu seinen Stärken gehören. Seine Frau Mary schafft da wohl Abhilfe und übe fleißig mit ihm. "Ich weiß nun, dass ich mich anders konzentrieren muss. Das Training, das ich habe, war mit Sicherheit nicht umsonst", soll der 55-Jährige laut Bild bereits betont haben.

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark, August 2021

Getty Images Kronprinz Frederik, Prinz Christian und Kronprinzessin Mary

MEGA Prinz Frederik und Prinzessin Mary auf dem Forest Tower in Haslev im Oktober 2021

