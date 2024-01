Vor Krönung: Prinz Frederik bekommt Nachhilfe von Frau Mary

Sie weiß genau, wie es läuft! In wenigen Tagen ist es so weit: Nachdem Königin Margrethe (83) am Silvesterabend ihre Abdankung bekannt gab, wird nun ihr Sohn Kronprinz Frederik (55) den dänischen Thron besteigen. Im Zuge dessen wird er am Krönungstag um 15 Uhr auf dem Palastbalkon von Christiansborg eine Rede halten – doch öffentliche Ansprachen sollen nicht zu seinen Stärken gehören. Deswegen gibt seine Frau Mary (51) Frederik Nachhilfe!

Wie Bild jetzt berichtet, soll der 55-Jährige Probleme damit haben, einfache Sätze zu formulieren und klare Ansprachen zu halten. Deswegen übe er stets vor öffentlichen Reden mit seiner Ehefrau – aktuell angeblich sogar täglich. Und die Übungen mit Mary scheinen zu wirken. "Ich weiß nun, dass ich mich anders konzentrieren muss. Das Training, das ich erhalten habe, war mit Sicherheit nicht umsonst", soll Frederik bereits zugegeben haben.

Wenige Monate bevor Margrethe ihren Rücktritt bekannt gab, wurden Fremdgehgerüchte um Frederik laut. Angeblich soll der Royal etwas mit der mexikanischen Prominenten Genevieve Casanova (47) am Laufen gehabt haben. Trotz der Spekulationen scheinen Frederik und Mary dennoch weiterhin an einem Strang zu ziehen.

Getty Images Königin Margrethe bei einem Event im September 2022 in Oslo

MEGA Prinz Frederik und Prinzessin Mary in Dänemark im Oktober 2021

Getty Images Prinzessin Mary und Prinz Frederik im November 2023 in Kopenhagen

