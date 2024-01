SAG Awards 2024: Diese Stars und Streifen sind nominiert

Die SAG Awards stehen vor der Tür. Alle Jahre wieder vergibt die Screen Actors Guild, also die US-Schauspielergewerkschaft, den wichtigen Filmpreis. Eben jene Gewerkschaft, die im vergangenen Jahr maßgebend für den Streik verantwortlich war, der über Monate halb Hollywood lahmlegte. Dieser endete jedoch im November 2023, als sich die Vertreter endlich mit den Studios einigten. Nun steht die Preisverleihung wieder an – und diese Stars und Filme sind nominiert.

Ganz vorne mit dabei sind wenig überraschend die beiden größten Kino-Hits des vergangenen Jahres: Barbie und "Oppenheimer". Beide Filme sind mit je vier Nominierungen die Spitzenreiter: Genannt werden sie unter anderem in der Kategorie "Bester Filmcast", zusammen mit "Killers of the Flower Moon", "American Fiction" und "Die Farbe Lila". Außerdem sind die Darsteller Ryan Gosling (43) und Robert Downey Junior (58) in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" nominiert. Bei den Hauptdarstellern tritt Cillian Murphy (47) gegen Bradley Cooper (49), Jeffrey Wright (58), Paul Giamatti (56) und Colman Domingo an. "Barbie"-Protagonistin Margot Robbie (33) misst sich hingegen mit Lily Gladstone, Emma Stone (35), Carey Mulligan (38) und Annette Bening.

Unter den Serien scheint das Drama "Succession" ganz vorne zu liegen. Das Format ist sogar in fünf Kategorien nominiert. Im Bereich "Bester Ensemble-Cast" steht es unter anderem The Crown und "The Last of Us" gegenüber. Die Hauptdarsteller Matthew Macfadyen, Brian Cox und Kieran Culkin sind direkt gemeinsam nominiert und treten gegen Pedro Pascal (48) an. Darstellerin Sarah Snook ist hingegen zusammen mit Stars wie Jennifer Aniston (54), Elizabeth Debicki (33) und Bella Ramsey (20) nominiert.

