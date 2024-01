Sorgerechtsdrama: Christina Blocks Villa wird durchsucht

Christina Block wird mit der Polizei konfrontiert. Seit einigen Wochen füllt die Erbin des Steakhouse-Imperiums die Medien mit dramatischen Schlagzeilen. Zu Beginn des Jahres wurde ihr vorgeworfen, ihre eigenen Kinder aus dem Haus von deren Vater entführt zu haben. Ihr Anwalt bezog bereits Stellung und betonte, seine Mandantin habe nichts mit der Angelegenheit zu tun. Er vermutet, dass stattdessen jemand aus ihrem Umfeld verantwortlich ist. Doch nun soll die Polizei Christinas Haus durchsuchen.

Laut Bild-Informationen rücken die Beamten heute in den frühen Morgenstunden aus. Seit 6 Uhr sollen sie sich in Christinas Villa befinden. Zusätzlich wird wohl auch das Hotel Grand Elysée durchsucht, das sich im Privatbesitz der Familie befindet. Wonach genau die Ermittler suchen, ist nicht bekannt. Auch ist noch unklar, ob sich die Unternehmerin selbst in einem der Gebäude befindet.

Trotz der negativen Nachrichten stellte Christina sich bereits der Öffentlichkeit. Beim Neujahrsempfang ihrer Familie war sie nicht nur Gastgeberin, sondern hielt auch eine kurze Ansprache mit deutlichen Worten. "Vor allem wegen der familiären Ereignisse der letzten Tage habe ich lange überlegt, ob ich überhaupt irgendetwas sagen soll. [...] Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, mich nicht zu verstecken. Mich nicht wegzuducken", betonte die 48-Jährige vor rund 350 Gästen.

Public Address Christina Block, Oktober 2019

ActionPress Christina Block bei der DEPOT Flagship Store Pre-Opening Große Bleichen in der Hamburger Innenstadt

ActionPress Christina Block beim Neujahrsempfang "Punsch unterm Dach" im Grand Elysee Hotel, Hamburg

