Travis Kelce und Taylor Swift sollen ihre Verlobung planen!

Die beiden werden wohl bald Nägel mit Köpfen machen! Seit einigen Monaten sind Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) ein Paar. Immer wieder zeigen sich die Sängerin und der NFL-Star verliebt in der Öffentlichkeit. Auch die Familien des jeweils anderen lernten die beiden bereits kennen. Nun scheint das Paar den nächsten Schritt wagen zu wollen. Taylor und Travis planen angeblich ihre Verlobung!

Wie eine Quelle gegenüber Page Six behauptet, planen die "Style"-Interpretin und der Sportler, sich im Sommer zu verloben. "Taylor und Travis haben es besprochen und es gibt einen Plan", verrät der Insider. Ein konkretes Datum für den Antrag soll auch bereits feststehen. "Sie werden sich an ihrem einjährigen Jubiläum im Juli verloben", will der Informant wissen. Der Grund dafür, dass die beiden noch ein paar Monate abwarten wollen, sei, dass sie nicht wollen, dass ihre Verlobung "wie ein überstürzter Wahnsinn" aussehe.

Auch die Familien der beiden scheinen bereits in ihre Pläne eingeweiht zu sein. Vor einem Monat soll der Footballspieler Taylors Vater um seinen Segen gebeten haben. "[Taylors Vater] hat [seinen Segen] von ganzem Herzen gegeben, und Travis hat mit Freunden über einen Ring gesprochen", verriet ein Freund von Travis gegenüber Page Six.

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Instagram / chariah_ Travis Kelce und Taylor Swift, Oktober 2023

