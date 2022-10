Elle MacPherson datet jetzt den Musiker Doyle Bramhall II!

Elle MacPherson (58) hat einen neuen Mann an ihrer Seite! Mit ihrem Liebesleben hatte das Model, das auch als "The Body" bekannt wurde, in der Vergangenheit für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Im März 2022 bestätigte sie die Trennung von dem umstrittenen britischen Arzt Andrew Wakefield. Danach machten Gerüchte um eine Turtelei mit Olivier Sarkozy (53) die Runde. Nun hat die Australierin ihr Glück aber in einem Musiker gefunden: Elle datet jetzt Doyle Bramhall II (53).

Eine Quelle plauderte gegenüber New Idea Details über die neue Liaison der 58-Jährigen aus. Elle soll jetzt mit Doyle Bramhall II, einem US-amerikanischen Rock-Gitarristen und Ex von Renée Zellweger (53), durchs Leben gehen. "Elle und Doyle kennen sich schon eine Weile, aber ihre Freundschaft wurde vor Kurzem zu einer Romanze", berichtete der Insider. Zwischen den beiden werde es sogar schon ernst: "Elle reist mit Doyle um die Welt und kennt bereits seine beiden erwachsenen Töchter." Der 53-Jährige verehre die Laufstegschönheit und unterstütze sie in ihrer Karriere.

Die Turteltauben zeigten sich auch schon Seite an Seite. Gemeinsam besuchten sie eine Show bei der Paris Fashion Week. Auch im Netz machen sie kein Geheimnis aus ihrer Zuneigung. Doyle teilte auf Instagram bereits einige Bilder mit Elle. "Liebe den Menschen, aber gib ihm die absolute Freiheit. Liebe den Menschen, aber mach von Anfang an klar, dass du deine Freiheit nicht verkaufst", schrieb er dazu.

Getty Images Elle MacPherson bei der Paris Fashion Week im Juli 2022

Getty Images Doyle Bramhall II und Elle Macpherson bei der Paris Fashion Week im September 2022

Instagram / doylebramhall2 Elle MacPherson und Doyle Bramhall II

