"Bedeutet nichts": Herzogin Meghans TV-Vater über den Hate!

In der Anwaltsserie Suits spielte Wendell Pierce den Vater von Herzogin Meghan (42). Die Frau von Prinz Harry (39) hatte rund sieben Jahre die Rolle der hilfsbereiten Rechtsanwaltsfachangestellten Rachel Zane bekleidet. Doch auch nach dem Serien-Aus der US-Amerikanerin verloren sich die beiden nie aus den Augen – anders als der leibliche Vater der US-Amerikanerin, steht der Unternehmer immer hinter ihr. Doch was hält Wendell von der nie enden wollenden Kritik an Meghan?

"Die Sache ist die, dass ich weiß, dass sie Harry hat, richtig? Und natürlich die wunderschönen Kinder. Das ist das Wichtigste", äußert sich der 60-Jährige im Gespräch mit Page Six. Die Negativ-Schlagzeilen interessieren Wendell daher nicht: "Also, all das andere […] bedeutet nichts." In dem "Treme"-Darsteller scheint Meghan einen wahren Freund gefunden zu haben: "Ich habe mich einfach gemeldet und sie daran erinnert, dass ich ihr Freund bin, egal wo auf der Welt sie sind. Ich liebe sie."

Vor der Eheschließung mit dem Prinzen hatte Wendell seine TV-Tochter sogar noch vor den Folgen gewarnt: "Ich erinnere mich an den letzten Moment mit ihr… Als ich ihr sagte, dass ihr Leben ganz anders wird, aber dass man sich in solchen Zeiten daran erinnern muss, dass es eine Menge Menschen gibt, die sich um einen sorgen", erzählte er in der Talkshow Good Morning Britain.

Getty Images Wendell Pierce, Schauspieler

Landmark Media Press and Picture/ActionPress Herzogin Meghan als Rachel Zane in "Suits"

Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit 2018

