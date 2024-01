Das denkt Selena Gomez' Umfeld über ihre neue Beziehung

Sie ist über beide Ohren verliebt! Vor wenigen Wochen machte Selena Gomez (31) ihre Beziehung zu Benny Blanco (35) publik. Davor hielt der Disney-Star die Gefühle für den Musikproduzenten sechs Monate lang geheim. Dieses Versteckspiel ist aber inzwischen Geschichte. Im Netz zeigt sich das Paar auf süßen Schnappschüssen überglücklich und verliebt. Ein Insider gibt preis, was Selenas engster Freundeskreis von ihrer neuen Liebe hält.

Gegenüber Entertainment Tonight verriet ein Informant, dass die Freunde der Schauspielerin angeblich sehr überzeugt von der Partnerschaft seien: "Ihre Freunde, Familie und Angehörigen auf beiden Seiten unterstützen sie und freuen sich über das, was ihrer Meinung nach eine erstaunliche und lang anhaltende Beziehung zwischen den beiden sein könnte." Des Weiteren gab der Insider einen Einblick auf Selenas Sicht der Dinge: "Sie fühlt sich bei Benny wie zu Hause."

So perfekt wie in der Liebe läuft es bei der Only Murders in the Building-Darstellerin wohl nicht überall. Vor wenigen Tagen sah es bei den Golden Globes kurzzeitig so aus, als sei ein regelrechtes Drama zwischen der Brünetten und Kylie Jenner (26) entfacht. Selena meldete sich danach zu dem vermeintlichen Streit und räumte mit den Gerüchten auf.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco mit Freunden

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift

Getty Images Selena Gomez bei den Golden Globes 2024

