Emma Stone freut sich auf eine Fortsetzung von "Cruella"!

Es ist vielleicht bald so weit! Emma Stone (35) hat schon so manche ikonische Rolle gespielt: Einen ihrer wohl bekanntesten Charaktere verkörperte die Schauspielerin in der Disney-Verfilmung "Cruella". In dem Film schlüpfte die "La La Land"-Darstellerin vor über zwei Jahren in die Rolle der Schurkin Cruella de Vil. Seitdem warten die Fans sehnsüchtig auf eine Fortsetzung der Geschichte: Emma hat nun ein Update über ein Sequel von "Cruella" gegeben!

Auf die Frage, wann die Fortsetzung gedreht wird, antwortet die 32-Jährige gegenüber Variety: "Sagen Sie es mir. Hoffentlich früher als später!" Bereits einen Monat nach dem offiziellen Kinostart hatte Disney den "Cruella"-Sequel bestätigt. Bis heute habe der "Easy A"-Star jedoch kein handfestes Drehbuch gesehen. Grundsätzlich würde sie gerne wieder in die Rolle der Antagonistin schlüpfen. "Das war damals ein großer Spaß! Sie ist ein Knaller", betont der Hollywoodstar.

Am 18. Dezember kommt Emmas neuester Film "Poor Things" in die deutschen Kinos. Bei dem Streifen handelt es sich um eine moderne Variante der Frankenstein-Geschichte. Darin spielt sie eine sehr ungewöhnliche Rolle: eine erwachsene Frau mit dem Gehirn eines Kleinkinds. Für ihre Darstellung wurde sie bereits für mehrere Preise nominiert.

ActionPress/Landmark Media Press and Picture Emma Stone in "Cruella"

ActionPress Emma Stone in "Cruella"

Getty Images Mark Ruffalo, Emma Stone und Willem Dafoe

