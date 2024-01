Händchenhalten im Netz: Ist Chris Broy etwa neu vergeben?

Verkündet Chris Broy (34) hiermit, dass er in festen Händen ist? Zwei Jahre lang war er mit Evanthia Benetatou (31) zusammen – die beiden hatten sich sogar die ewige Liebe geschworen und sich verlobt. Doch noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes George war 2021 plötzlich alles vorbei. Seit der Trennung gilt Chris als Single. Im Netz zeigt er sich nun aber Händchen haltend mit einer Frau!

Auf Instagram will Chris offenbar zeigen, dass er eine Frau an seiner Seite hat! In seiner Story teilt er ein verwaschenes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er Händchen hält. Die Hand des Realitystars mit ihrem markanten Löwentattoo liegt in der einer Dame mit langen Nägeln. Weitere Infos zur Unbekannten gibt der Influencer nicht – ob wohl bald weitere Hinweise auf eine neue Beziehung folgen werden?

Eva ist nach der Trennung in Sachen Liebe bisher erfolgreicher: Sie ist aktuell total glücklich mit Dennis Kessmeyer! Die beiden sind zwar erst seit wenigen Wochen zusammen – doch die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Unternehmer meinen es extrem ernst miteinander. So hat Dennis George bereits kennengelernt und seiner Liebsten schon einen Schlüssel zu seinem Haus geschenkt.

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy, Realitystars

Instagram / chris_broy Chris Broy im Januar 2024

Instagram / denniskessmeyer Dennis Kessmeyer und Eva Benetatou im Dezember 2023

