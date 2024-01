Nach Babynews: Hilary Duff setzt ihren Babybauch in Szene

Sie zeigt, was sie hat! Hilary Duff (36) könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein. Im Jahr 2019 hatten sie und ihr Partner Matthew Koma den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt und waren vor den Traualtar getreten. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder – zudem brachte die Schauspielerin einen Sohn aus früherer Ehe mit in die Beziehung. Zuletzt erfreute das Paar seine Fans mit zuckersüßen Neuigkeiten: Der einstige Disney-Star erwartet erneut Nachwuchs. Nun zeigt Hilary ihren Bauch in voller Pracht!

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man den "Lizzie McGuire"-Star mit seinen Kindern im Park spazieren gehen. Dabei trägt Hilary eine schwarze Leggings und einen eng anliegenden dunkelgrünen Pulli, der ihren kugelrunden Babybauch perfekt in Szene setzt. Kombiniert hat sie ihr Outfit mit einer hellen Mütze und silbernen Ohrringen sowie einer großen Sonnenbrille. Ihre langen Haare lässt die Blondine locker über die Schultern fallen.

Erst kürzlich witzelte die stolze Mama über die Überlegung, ihre runde Kugel zu verstecken. In ihrer Instagram-Story zeigte sich der Hollywoodstar, wie er eingekuschelt im Bett liegt und seinen Babybauch präsentiert. "Eine Minute lang habe ich versucht, die Sache zu verstecken", schrieb Hilary zu dem Bild – offensichtlich amüsiert darüber, dass das bei der Größe mittlerweile beinahe unmöglich erscheint.

Getty Images Hilary Duff und Matthew Koma, 2023

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im Dezember 2023

