Nach Schuldspruch: Marvel-Studios feuern Jonathan Majors

Jonathan Majors' (34) Prozess bringt weitere Folgen mit sich. In den vergangenen Tagen musste sich der Schauspieler vor Gericht verantworten. Der Grund: Seine Ex-Freundin Grace Jabbari hatte ihn wegen Körperverletzung angezeigt – er soll sie im März angegriffen haben. Am Montag wurde der US-Amerikaner am Gericht in New York der fahrlässigen Körperverletzung und Belästigung schuldig gesprochen. Jonathans Arbeitgeber zieht deshalb jetzt die Konsequenzen.

Der 34-Jährige übernahm seit 2021 in einigen Marvel-Produktionen die Rolle des Bösewichts Kang der Eroberer. Eigentlich sollte er bald auch in "Avengers: The Kang Dynasty" und "Avengers: Secret Wars" mitspielen, doch laut Deadline ist dieser Plan nun gecancelt: Ein Sprecher der Disney/Marvel-Studios bestätigt, dass sie aufgrund des Schuldspruchs die Zusammenarbeit mit Jonathan beenden. Der "Creed III"-Star äußerte sich bisher noch nicht selbst zu dieser Entscheidung.

Die Disney/Marvel-Studios sind nicht die ersten, die sich wegen der Klage von Jonathan trennen. Bereits wenige Wochen nachdem seine Ex Klage eingereicht hatte, verlor er einige Jobs. Wie das Medium berichtete, sollte er unter anderem eigentlich in der Verfilmung von "The Man in My Basement" und einer Werbekampagne für die Texas Rangers mitwirken.

Anzeige

Getty Images Jonathan Majors, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jonathan Majors, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jonathan Majors, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de