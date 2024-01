Repariert Prinz Harry jetzt die Beziehung zu König Charles?

Auch die Royals haben Neujahrsvorsätze! König Charles III. (75) und Prinz Harry (39) liegen miteinander im Clinch. Das könnte sich jetzt ändern: Sowohl Vater als auch Sohn sollen im neuen Jahr auf Wiedergutmachung aus sein. Bereits gegen Ende vergangenen Jahres wurde über eine mögliche Rückkehr der Sussexes ins Königshaus gesprochen – unter der Bedingung, dass sie Reue zeigen. Hat Harry bereits den ersten Schritt gewagt?

Harry soll auf eine mögliche Versöhnung hinarbeiten, berichtet ein Insider laut Closer. Zum Geburtstag habe der König überraschend einen Anruf seines Sohnes sowie ein Video seiner Enkel Archie (4) und Lilibet (2) erhalten, die ihm ein Geburtstagsständchen sangen. Für Charles war dies angeblich ein Anlass zu großer Freude: "Sie hatten zwar ihre Differenzen, aber sie haben immer noch diese Vater-Sohn-Bindung."

Auch der Monarch soll mittlerweile seinem Sohn gegenüber milder eingestellt sein und ihn gerne wieder in die royale Familie eingliedern wollen. "Charles hat mit dem Alter an Klarheit gewonnen und wenn er etwas will, dann dass William und Harry ihre Beziehung kitten", will die Quelle wissen und fügt hinzu: "Es ist seine Mission, die beiden Jungs wieder zusammenzubringen."

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

Getty Images König Charles III. in Kenia, Oktober 2023

Getty Images Prinz Harry, König Charles und Prinz William im Jahr 2002

