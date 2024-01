"Das Größte": Bindi Irwin widmet ihrer Tochter süße Worte

Sie liebt das Mamadasein! Bindi Irwin (25) und Chandler Powell (27) hatten 2020 den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt und waren vor den Traualtar getreten. Rund ein Jahr später durften sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Ihr Töchterchen Grace Warrior (2) wurde geboren. Seitdem gibt die Familie immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Nun zeigt Bindi, wie sehr sie in ihrer Mutterrolle aufgeht!

Auf Instagram postet die stolze Mama ein niedliches Foto von sich und Grace, auf dem die beiden sich am Strand fest umarmen und in die Linse lächeln. Dazu schreibt sie: "Grace Warrior, falls du eines Tages diesen Post lesen solltest, möchte ich, dass du weißt, dass es für mich das Größte ist, deine Mutter zu sein." Dann macht sie ihrem kleinen Schatz noch eine süße Liebeserklärung: "Ich liebe dich für immer von ganzem Herzen." Bindi liebe jedes Abenteuer, das sie bereits mit ihrem Töchterchen erlebt habe – und könne die kommenden kaum erwarten.

Auch ihre Fans sind von dem Schnappschuss und den dazugehörigen herzzerreißenden Worten ganz begeistert. "Grace ist schon so groß geworden. Was für ein wunderschönes Foto von euch beiden", schwärmt ein Nutzer. "Du bist so eine tolle Mama", findet ein weiterer Follower. Und ein dritter User kommentiert: "Sie hat so ein großes Glück, dich als Mutter zu haben."

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell, Bindi Irwin und ihre Tochter Grace im Februar 2023

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell, Bindi Irwin und Grace 2023

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin im September 2021

