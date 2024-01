Die Saga geht weiter: Ein neuer "Star Wars"-Film soll kommen

Fans der Filmreihe dürfen sich jetzt freuen! Jon Favreau (57) widmet sich einmal mehr dem Star Wars-Universum rund um den Kampf zwischen Gut und Böse. Der Filmemacher der Disney-Remakes "Das Dschungelbuch" und "König der Löwen" hat bereits "Star Wars"-Erfahrungen gesammelt. Für die Serien The Mandalorian sowie "Das Buch des Boba Fett" führte er schon die Regie. Das neue Projekt rund um die Saga soll nun offiziell in die Kinos kommen – und noch in diesem Jahr soll Jon mit der Produktion starten.

Mit dem Titel "The Mandalorian & Grogu" soll es in die nächste Runde. Der Regisseur teilte auf der offiziellen "Star Wars"-Website bereits seine Begeisterung darüber mit den Fans: "Ich liebe es, Geschichten zu erzählen, die in der von George Lucas geschaffenen reichhaltigen Welt angesiedelt sind." Auch die Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy (70) kommt aus dem Schwärmen nicht heraus: "Jon Favreau und Dave Filoni haben zwei neue und beliebte Charaktere in 'Star Wars' eingeführt und diese neue Geschichte passt perfekt auf die große Leinwand."

Wann der Film auf der Leinwand zu sehen ist und welche Schauspieler darin mitspielen, ist bislang ungewiss. Einige Stars wären immerhin offen für eine Rückkehr – Natalie Portman (42) schließt ein Comeback in die intergalaktische Welt des Sci-Fi-Klassikers beispielsweise nicht aus.

Disney Szene aus "The Mandalorian"

Getty Images Jon Favreau bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

United Archives GmbH / ActionPress Natalie Portman als Padmé Amidala in "Star Wars"

