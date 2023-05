Natalie Portman würde gerne zu "Star Wars" zurückkehren!

Ist Natalie Portmans (41) Zeit bei Star Wars wirklich vorbei? Die Schauspielerin trat 1999 eine ihrer ersten großen Rollen in "Star Wars: Episode I" an. In den ersten drei Episoden des Sci-Fi-Epos spielte die Oscarpreisträgerin die Rolle der Padmé Amidala, die die Geliebte von Anakin Skywalker repräsentierte. In "Die Rache der Sith" schien die Beauty nach der Geburt der Zwillinge Luke und Leia zu sterben. Natalie wäre tatsächlich offen für ein Comeback ins "Star Wars"-Universum!

In einem aktuellen Interview mit GQ wurde sie gefragt, ob sie als Padmé auf die Leinwand zurückkehren würde. Darauf antwortete sie: "Niemand hat mich jemals gebeten zurückzukehren, aber ich bin offen dafür." Sie habe keine Informationen darüber, ob etwas Derartiges in Planung sei. Außerdem gab Natalie zu, dass sie das Kostümdesign der Trilogie erstaunlich finde und sogar einen der Zöpfe von Anakin mitgenommen habe.

Im weiteren Verlauf des Interviews erinnerte sich die "Black-Swan"-Darstellerin an ein peinliches Gespräch mit Thor: Love and Thunder-Regisseur Taika Waititi (47), der offenbar vergessen hatte, dass sie überhaupt in "Star Wars" mitgespielt hat. Der Filmemacher arbeite gerade an einem Franchise des berühmten Universums. Natalie habe den Regisseur erst daran erinnern müssen, dass sie bereits dabei war.

Anzeige

Getty Images Natalie Portman am roten Teppich in Cannes 2023

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Natalie Portman als Padmé Amidala in "Star Wars"

Anzeige

Getty Images Natalie Portman, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de