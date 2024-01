"Flammen aus dem Flugzeug": Kevin Hart wäre fast gestorben!

Man hätte mit ihm nicht tauschen wollen! Kevin Hart (44) ist seit Jahren fester Bestandteil der Hollywood-Filmbranche. Seine Fans begeistert der Amerikaner mit seiner humorvollen Art und dem schauspielerischen Talent, welches er bereits in zahlreichen Produktionen unter Beweis stellte. Durch die Karriere und sein Leben ist der mehrfache Vater Action wohl gewohnt – doch jetzt berichtet Kevin von einem wahren Schockmoment.

Bei seinem Auftritt in der "Graham Norton-Show" teilte er mit den Zuschauern ein nervenaufreibendes Ereignis aus seiner Vergangenheit. "Ich wäre fast gestorben", offenbarte der Hollywoodstar. Der Vorfall ereignete sich bei der Ankunft an einem Flughafen. "Als wir landeten, brach das Vorderrad und ich sah Flammen aus dem vorderen Teil des Flugzeugs kommen", berichtete der Hollywoodstar.

Ob solche Momente dem Jumanji-Darsteller gezeigt haben, wie wertvoll das Leben ist? An seinem Geburtstag veröffentlichte Kevin auf Instagram mehrere Fotos zusammen mit seiner Ehefrau Eniko Hart (39) und den Kindern. Dazu verfasste er einen emotionalen Text. "Ich bin froh, noch am Leben zu sein. Es wird kein Tag mehr in meinem Leben vergehen, der nicht mit dem höchsten Grad an Respekt und Wertschätzung behandelt wird", schrieb der 44-Jährige.

Anzeige

Getty Images Eniko und Kevin Hart im März 2023

Anzeige

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart an seinem Geburtstag im Juli 2021

Anzeige

Instagram / kevinhart4real Schauspieler Kevin Hart und seine Tochter Kaori Mai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de