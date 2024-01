George Clooney gesteht: So sehr fordern ihn seine Zwillinge!

Wie geht es George Clooney (62) als Familienvater? Lange galt der Schauspieler als Hollywoods begehrtester Junggeselle. In Amal (45) fand der Filmstar jedoch seine große Liebe. Nach ihrer ersten Begegnung am Comer See war 2014 schnell die Traumhochzeit in Venedig gefolgt. Drei Jahre später machte dann die Geburt der Zwillinge Ella (6) und Alexander (6) das Familienglück perfekt. Jetzt verrät George, wie die Zwillinge ihn auf Trab halten.

Bei den Clooneys wird es nie langweilig. Als Zweifacheltern haben die Juristin und der "The Boys in the Boat"-Regisseur allerhand zu tun. "Ich habe sechsjährige Zwillinge! Da bleibt kaum noch Zeit für die Filmregie", gibt der 62-Jährige im Interview mit Hello! zu. Dass die Kids zu zweit sind, mache die Elternschaft nicht gerade einfacher. "Es sind immer zwei gegen einen", scherzt die Hollywood-Ikone. Erschwerend kommt noch hinzu: Die Twins sprechen im Gegensatz zu ihrem Vater fließend Italienisch und Französisch. Somit hätten sie auch noch eine eigene Geheimsprache, witzelt der Filmmacher.

Das Sprachtalent könnten die Clooney-Kids von Mama Amal haben. Die gebürtige Libanesin soll Arabisch, Französisch als auch Englisch fließend beherrschen. Generell ist sie ein echtes Multitalent. Als einer der erfolgreichsten Anwälte für internationales Recht und Menschenrechte hat sie bereits Klienten wie die Premierministerin der Ukraine vertreten.

Getty Images Amal und George Clooney im Juni 2018

MEGA Amal und George Clooney mit ihren Kids am Comer See im August 2021

Getty Images Amal Clooney , Juristin.

