Jennifer Lawrence gesteht: Ihr Hochzeitstag war schrecklich!

Mit diesem ehrlichen Geständnis hätte keiner gerechnet! Jennifer Lawrence (33) und ihr Mann, der Galerist Cooke Maroney, gaben sich im Oktober 2019 das Jawort. Nach rund einem Jahr Beziehung feierte das verliebte Paar seine Hochzeit in einem traumhaften Schloss in der Küstenstadt Newport. Doch von einer Traumhochzeit kann scheinbar nicht die Rede sein. Jetzt gesteht die Hunger Games-Darstellerin, wie sie sich am Tag ihrer Hochzeit wirklich fühlte.

Eigentlich sollte die Hochzeit der schönste Tag des Lebens sein, doch offenbar nicht für Jennifer. "Es ist so anstrengend. Man hat als Braut einfach keinen Spaß. Du fragst dich nur: 'Geht es den Gästen gut'?", verrät die 33-Jährige nun im Interview mit E! News bei den diesjährigen Golden Globes. Weiter erzählt Jennifer: "Ich bin fast durchgedreht, weil ich dachte, dass den Gästen kalt ist." Alle ihre Freunde hätten ihr jedoch versichert, dass niemandem kalt wäre. "Nur meine Mutter war brutal ehrlich und sagt: 'Es ist eiskalt da draußen, deine Großmutter wäre fast gestorben'", erwähnt der Filmstar scherzend.

Bei den Golden Globes glänzte sie jedoch nicht nur mit ihrem ehrlichen, humorvollen Bekenntnis, sondern auch mit ihrem bezaubernden Look. Jennifer trug ein elegantes, marineblaues Samtkleid von Dior mit tiefem Ausschnitt und bodenlangem Saum. Für ihre Performance im Kinofilm "No Hard Feelings" wurde sie als beste Schauspielerin nominiert. Letztendlich konnte aber nicht sie, sondern ihre gute Freundin Emma Stone (35) sich in dieser Kategorie durchsetzen.

