Kardashians 2.0? So hübsch sind Bianca Censoris Schwestern!

Das sind ungewohnt private Einblicke! Durch ihre Blitzhochzeit mit Kanye West (46) wurde Bianca Censori über Nacht berühmt. Seitdem liefern sie und der "Can't Tell Me Nothing"-Interpret regelmäßig Gründe für Schlagzeilen. Vor allem die kuriosen Outfits der beiden sorgen für viel Aufsehen. Über das Privatleben der Australierin ist bisher nur recht wenig bekannt. Doch ein Foto zeigt nun Bianca mit ihren zwei Schwestern.

Auf dem Foto, das Daily Mail vorliegt, ist Bianca gemeinsam mit ihrer Mutter Alexandra sowie ihren zwei Schwestern Alyssia und Angelina zu sehen. In schicken Kleidern und perfekt geschminkt posieren die Frauen lächelnd nebeneinander. Das Bild ist bereits einige Jahre alt – Bianca sieht mittlerweile deutlich anders aus. Die hübschen Frauen erinnern direkt an einen anderen berühmten weiblichen Familienclan – die Kardashians! Die Familie von Kanyes Ex-Frau Kim Kardashian (43) ist weltweit dafür bekannt, immer von Kopf bis Fuß durchgestylt zu sein.

In der Vergangenheit wurden Bianca und Kim schon oft miteinander verglichen. Erst kürzlich teilte die Unternehmerin Fotos von sich, auf denen sie laut einigen Fans wie die neue Partnerin ihres Ex aussieht. "Wer dachte auch, dass das Bianca ist?", fragte beispielsweise ein Fan in der Kommentarspalte.

Anzeige

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

Anzeige

Instagram / kanyewest Bianca Censori

Anzeige

Instagram/ kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de