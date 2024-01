Nippel kaum bedeckt: Das ist Bianca Censoris Geburtstagslook

Da weiß man gar nicht, wo man als Erstes hinschauen soll! Aktuell landet Kanye West (46) zusammen mit seiner Frau Bianca Censori eine Schlagzeile nach der anderen. Nur zu gerne stellt der Rapper seine Liebste öffentlich zur Schau und sorgt damit immer wieder für Aufsehen. Zuletzt zeigte die Designerin ziemlich viel nackte Haut. Der Freizügigkeit bleibt Bianca auch an ihrem Geburtstag treu!

Ein aktuelles Video, das TMZ vorliegt, zeigt, wie der 46-Jährige zusammen mit seiner besseren Hälfte an ihrem Ehrentag Las Vegas unsicher macht. Darin präsentiert sich das Geburtstagskind offenbar ganz nach dem Motto: Weniger ist mehr. In dem Clip ist zu sehen, wie Bianca ihre üppige Oberweite lediglich mit einem knappen Bikinioberteil bedeckt – und dabei erneut nur wenig der Fantasie überlässt.

Zu ihrem 29. Geburtstag ließ es sich Kanye natürlich nicht nehmen, seiner Frau ein paar persönliche Glückwünsche auszurichten – und zwar in Form von sechs neuen Posts auf Instagram und einer romantischen Liebeserklärung. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die schönste, ikonische Muse", schwärmt er und lässt seine Fans wissen, dass Bianca einen Masterabschluss in Architektur und einen IQ von 140 hat. "Ich liebe dich so sehr, danke, dass du dein Leben mit mir teilst", betonte der "Praise God"-Interpret.

Instagram / kanyewest Bianca Censori

Getty Images US-Rapper Kanye West während eines Events

Instagram / kanyewest Bianca Censori

