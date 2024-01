Fans sicher: Kim Kardashian beneidet neue Frau von Ex Kanye!

Ist da etwas dran? Nachdem Kim Kardashian (43) und Kanye Wests (46) Beziehung 2021 in die Brüche gegangen war, ließ eine neue Liebe im Leben des Rappers nicht lang auf sich warten. 2023 heiratete er Bianca Censori. Dass diese modetechnisch genauso ausgefallen unterwegs ist wie ihr Göttergatte, ist kein Geheimnis. Doch scheint das Model styletechnisch ausgerechnet seine Ex zu inspirieren. Angeblich soll Kim sogar eifersüchtig auf Kanyes Frau sein.

Auf Instagram teilt der The Kardashians-Star eine Bilderreihe, die ihn in einem riesigen Pelzmantel und passender Pelzmütze zeigt. Die Schnappschüsse bringen die Follower der 43-Jährigen jedoch ordentlich zum Schmunzeln. Der Grund: Der Look der TV-Bekanntheit ist dem der neuen Flamme ihres Ex auffällig ähnlich. Ein Fan fragt daraufhin verdutzt: "Wer dachte auch, dass das Bianca ist?" Und damit ist er nicht allein. "Sieht aus wie Bianca", heißt es da in einem anderen Kommentar, worauf eine Userin entgegnet: "Habe ich auch gedacht – sie kann es nicht lassen." Ein anderer will wissen, dass Kims Neid der Auslöser für die modische Kopie sei.

Dass der US-Rapper den Style seiner Ehefrau in jeder Hinsicht zu feiern scheint, bewies er zuletzt mit einem Post im Netz. Auf Instagram veröffentlicht Kanye mehrere freizügige Bilder von Bianca. Darauf posiert diese mal im knappen Korsett und mal mit einem Pelz, der nur dürftig ihre Brüste bedeckt. "Keine Hosen dieses Jahr", schrieb er dazu.

Instagram/ kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2024

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kanyewest Bianca Censori

