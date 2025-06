Handy am Steuer: Bianca Censori sorgt im Porsche für Ärger

Bianca Censori (30), Ehefrau von Kanye West (48) und Designerin, hat erneut für Schlagzeilen gesorgt – diesmal mit ihrem Verhalten im Straßenverkehr. Die 30-Jährige wurde dabei abgelichtet, wie sie am Steuer ihres schwarzen Porsche-Cabriolets in Beverly Hills auf ihr Handy starrte. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Dieses Verhalten verstößt gegen das kalifornische Gesetz zur Nutzung drahtloser Kommunikationsgeräte, das die Verwendung eines Mobiltelefons während des Fahrens verbietet. Der Vorfall ereignete sich diese Woche und zieht nun die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Medien auf sich.

Der Vorfall ereignete sich kurz nachdem Kanye West in Los Angeles ebenfalls in den Fokus geraten war, als sein maßgefertigter Maybach vor dem bekannten Hotel Château Marmont abgeschleppt wurde. Das Paar, das seit seiner heimlichen Hochzeit 2022 immer wieder für Kontroversen sorgt, war erst kürzlich zusammen in der Stadt gesehen worden. Kanye, der in der Vergangenheit selbst mit umstrittenen Aktionen auffiel, hatte zuvor öffentlich den Prozess von P. Diddy (55) in New York unterstützt und dort für Gesprächsstoff gesorgt.

Bianca und Kanye pflegen seit ihrer Eheschließung einen unkonventionellen Lebensstil, der regelmäßig die Aufmerksamkeit der Paparazzi und Fans auf sich zieht. Die Designerin ist oft in freizügigen Outfits zu sehen – häufig von ihrem Ehemann entworfen. Kanye fiel zuletzt negativ durch eine Reihe antisemitischer Tweets auf und einen Hitler-Song, der mittlerweile gesperrt wurde.

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Twitter / kanyewest Kanye West und Bianca Censori im April 2025

Frazer Harrison/Getty Images Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys 2025