Knallhartes Bootcamp: Austin Butler spielt nun Kriegshelden

Für diese Rolle gibt Austin Butler (32) alles! Der Schauspieler hat es mittlerweile an die Spitze Hollywoods geschafft. Vor allem der Film "Elvis" verschaffte ihm eine Menge Ansehen. Seine Darstellung der Musiklegende Elvis Presley (✝42) brachte ihm sogar eine Oscar-Nominierung ein. Den Preis bekam aber letztlich Brendan Fraser (55). Nun spielt Austin erneut eine historische Figur und die verlangt ihm einiges ab.

Im Interview mit Access Hollywood erzählt Austin von der Vorbereitung für seine neue Rolle als Major Gale "Buck" Cleven im Kriegsdrama "Masters of the Air". "Wir hatten ein zweiwöchiges Bootcamp, in dem wir etwas über die damalige Zeit und den Zweiten Weltkrieg gelernt haben, über die Leute, die wir spielen [...]. Es war körperlich. Es ging um all die körperlichen Dinge, die zu einem Bootcamp dazugehören, das Laufen und die Liegestütze", erklärt der 32-Jährige. Und einen Kriegsveteranen porträtieren zu dürfen, sei etwas ganz Besonderes: "Ich fühlte mich einfach privilegiert [...]."

Aber auch für "Elvis" war Austin bis zum Äußersten gegangen – so sehr, dass sogar seine Gesundheit gelitten hatte. "Ich wurde während der gesamten Zeit, in der ich ['Elvis'] gedreht habe, nicht krank, aber an dem Tag, an dem ich fertig war, landete ich in der Notaufnahme", offenbarte er People. Ein Virus habe eine Blinddarmentzündung ausgelöst und ihm eine Woche Bettruhe beschert.

Getty Images Austin Butler bei den Golden Globes 2023

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

Getty Images Austin Butler bei der Premiere von "Once Upon A Time...In Hollywood"

