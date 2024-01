Nach Affärengerüchten: König Frederik und Mary küssen sich

Sie setzen ein Zeichen! Das dänische Königshaus hatte Ende Oktober für Aufruhr gesorgt – der damalige Kronprinz Frederik (55) wurde beim Verlassen der Wohnung einer Frau gesichtet. Schließlich machten Affärengerüchte die Runde. Während die Royals die Spekulationen unkommentiert ließen, hieß es zunächst, dass seine Frau Mary (51) auf Abstand gehe. Bei der Krönung des neuen Königs von Dänemark kam es nun jedoch zu einem innigen Moment der Eheleute: Frederik und Mary gaben sich einen Kuss!

Nach seiner Krönung wandte sich der neue Monarch in einer Antrittsrede an sein Volk. Danach gesellte sich die ganz in Weiß gekleidete Königin zu ihrem Ehemann auf den Balkon. Dort präsentierten sie sich als eine Einheit und setzen noch ein wichtiges Zeichen: Sie besiegelten nicht nur den Thronwechsel, sondern auch ihre Liebe mit einem romantischen Kuss. Damit trotzte das frisch gekrönte Königspaar nun endgültig den Krisengerüchten der vergangenen Monate.

Trotz der vermuteten Liebeskrise soll Mary ihrem Liebsten vor seinem Amtsantritt dennoch mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben: Wie Bild kürzlich berichtete, soll der 55-Jährige Probleme damit haben, einfache Sätze zu formulieren und klare Ansprachen zu halten. Deswegen übe er vor öffentlichen Ansprachen stets mit seiner Frau. "Ich weiß nun, dass ich mich anders konzentrieren muss. Das Training, das ich erhalten habe, war mit Sicherheit nicht umsonst", soll er bereits zugegeben haben.

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark, Januar 2024

Getty Images Prinzessin Mary und Prinz Frederik im November 2023 in Kopenhagen

MEGA Prinz Frederik und Prinzessin Mary in Dänemark im Oktober 2021

