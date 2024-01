Nach Dschungel: Linda Nobat macht Schluss mit Reality-TV

Linda Nobat (28) hat genug! In Sachen Reality-TV ist sie ein bekanntes Gesicht. So nahm die Beauty bereits an Formaten wie Der Bachelor und am Dschungelcamp teil. Vor allem mit ihrem Auftritt bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" polarisierte sie. Nun kehrt sie den TV-Formaten jedoch den Rücken zu. Im Promiflash-Interview gesteht das Model, dass es auf Shows keine Lust mehr hat!

Ob dafür Ihre Dschungelcamp-Erfahrung ein Grund sein könnte? Die Zuschauer waren von Lindas Aussagen und regelmäßigen Streitereien mit den Mitcampern genervt! Für das Statement, dass ihr Mann mehr verdienen solle als sie, hagelte es Kritik von den Zuschauern. Damit soll nun Schluss sein. Beim Promi-Rutsch-Battle in Hamburg offenbarte das Model gegenüber Promiflash: "Auf Bachelor in Paradise hätte ich auf gar keinen Fall Lust. Ehrlich gesagt, hätte ich auf keine Show Lust. [...] Es gibt jetzt nichts, was mich besonders krass anspricht", erklärte das einstige Bachelor-Girl.

Derzeit will sie nicht im TV stattfinden, ein Comeback schließt sie aber nicht ganz aus: "In zehn Jahren vielleicht", führte sie im Promiflash-Interview aus. Auf Social Media veröffentlicht das Reality-Sternchen jedoch weiterhin Privates. Auf Instagram hatte die Influencerin im April 2023 sogar die Trennung von ihrem Freund mit ihren circa 50.000 Followern geteilt.

RTL Linda Nobat, Dschungelcamp-Kandidatin

RTL Dschungelcamp-Kandidaten Harald Glööckler und Linda Nobat

Instagram / iamlindadt Linda Nobat, Realitystar

