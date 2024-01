Nach Scheidung: Tarek El Moussa lebte im betreuten Wohnheim

Der TV-Star Tarek El Moussa (42) befand sich am Tiefpunkt! Dabei könnte sein Leben momentan eigentlich nicht schöner aussehen. Im Oktober 2021 hatte der Investor seiner Heather (36) das Jawort gegeben. Zwei Jahre später durften sich die Selling Sunset-Darstellerin und der TV-Star dann auch noch über Nachwuchs freuen. In ihrer eigenen Reality-Serie "The Flipping El Moussas" teilen die beiden aktuell ihr glückliches Familienleben mit den Fans. Für Tarek sah das Leben jedoch nicht immer so rosig aus.

Die Ehe mit Heather ist nicht die erste des TV-Maklers. Bereits 2009 hatte Tarek seine damalige Kollegin Christina Hall geheiratet. Als die Ehe zehn Jahre später ganz plötzlich in die Brüche ging, begann für ihn eine dunkle Zeit, wie er jetzt im Podcast "The Jeff Fenster Show" gesteht. "Nach der Trennung habe ich in einem Rehabilitationszentrum gelebt, weil ich alleine nicht zurechtkam", öffnet sich der Dreifachvater. Er hätte 24/7 Betreuung gebraucht, so schlecht sei es ihm ergangen. Weiter führt er aus: "Es war eine schwere Zeit, denn ich hatte alles verloren, gefühlt über Nacht."

Der Unternehmer möchte mit seiner Geschichte anderen Hoffnung schenken. Auch Heather scheint mit seiner Vergangenheit im Reinen zu sein. Für seine zwei Kinder aus erster Ehe ist die neue Frau an seiner Seite gern eine unterstützende Stiefmama. Tareks Tochter Taylor bezeichnete sie sogar als "die beste Mutter aller Zeiten".

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae Young und Tarek El Moussa mit ihrem Sohn im April 2023

Instagram / heatherraeyoung Tarek El Moussa und Heather Rae Young im Juni 2022

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young und ihr Mann Tarek El Moussa mit seinen Kindern, 2022

