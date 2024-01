Privatkoch verrät: So extrem ernährt sich Chris Hemsworth

Chris Hemsworth (40) kennt man als Thor in Topform! In die Vorbereitung seiner zahlreichen Filmrollen steckt der australische Schauspieler harte Arbeit. Ein ganzes Jahr lang habe er sich mit intensivem Training auf seinen letzten Film "Thor: Love and Thunder" vorbereitet. Auch strenge Diäten hält der Bruder von Liam Hemsworth (34) konsequent ein. Wie radikal Chris' Ernährungsgewohnheiten sind, berichtet jetzt sein persönlicher Koch.

Der Marvel-Star beweist in Sachen Ernährung Willensstärke. Wie sein Privatkoch Sergio Perera im Interview mit News.com.au verkündet, esse der Marvel-Held sechs streng ausgewählte Mahlzeiten am Tag. "Wenn man für Thors Muskeln trainiert, muss man sich gut ernähren", betont der Michelin-Koch. Weiter erklärt er: "Chris isst jeden Tag einen großen Salat mit viel Gemüse, Nüssen und meistens einem Stück Fleisch. Das ist eine Sache, die ich konsequent mit ihm umsetze." Laut Sergio stehen zusätzlich täglich grüne Smoothies und 500 Gramm Steak auf dem Speiseplan des 40-Jährigen.

Für den Vater von drei Kindern ist seine Gesundheit wichtiger als je zuvor. Der Grund: Im vergangenen Jahr erfuhr der Schauspieler, dass er eine genetische Veranlagung für Alzheimer hat. In diesem Fall ist das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, acht- bis zehnmal höher als üblich. Doch Chris kämpft gegen die Diagnose an. "Für die Gesundheit meines Gehirns meditiere ich, mache Atemübungen und gehe Eisbaden", berichtete er gegenüber Men's Health.

Instagram / zocobodypro Fitnesstrainer Luke Zocchi im Juni 2021

"Thor – Love and Thunder" Chris Hemsworth als Thor

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth mit seinen Söhnen Tristan und Sasha

