So verführerisch posiert Madonna in neuen Schnappschüssen

Madonna (65) zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen überhaupt. Aktuell bereist die Sängerin mit ihrer langersehnten "Celebration Tour" die Welt. Nachdem sie zuletzt mit einem gesundheitlichen Rückschlag von sich reden gemacht hatte, scheint sie an diese inzwischen wieder voller Tatendrang und Power heranzugehen. Das macht sie nun auch mit einigen Behind-The-Scenes-Schnappschüssen ihrer großen Show deutlich: Im Netz präsentiert sich Madonna von ihrer verführerischsten Seite!

"Vorher, währenddessen und nachher: hinter den Kulissen!", schreibt die Queen of Pop zu einer Bilderreihe, die sie auf ihrem Instagram-Profil teilt. Diese gewährt Madonnas Fans mal wieder einen Blick in den Backstage-Bereich ihrer Tournee. Während sie in einem Bild im schwarzen Bustier verführerisch für die Kamera posiert, zeigen mehrere Clips die Musikerin in der Maske. Mit dem Posting beweist die 65-Jährige erneut, dass Schönheit bekanntlich kein Alter kennt.

Madonnas Community zeigt sich derweil begeistert von den aktuellen Fotos der "Like a Virgin"-Interpretin. Ein User kommentiert da beispielsweise: "Du bist die schärfste Braut in diesem Laden." Doch während so manch einer kaum aus dem Schwärmen herauskommt, betont ein Fan der Musikerin: "Warum muss sie jedes Foto mit einem Filter versehen. Ich finde, sie sieht [...] toll aus."

Instagram / madonna Madonna, Musikerin

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

actionpress Madonna, Musikerin

