Wilde Fan-Theorie: Ist Anne Hathaways Mann Shakespeare?

Die Welt der sozialen Medien spielt mal wieder verrückt. Die US-Schauspielerin Anne Hathaway (41) ist seit 2012 mit dem Produzenten Adam Shulman (42) verheiratet. Regelmäßig treten die beiden zusammen auf dem roten Teppich auf. Nicht selten spricht man bei den Turteltauben von der wahren Liebe. Doch seit einiger Zeit kursiert ein krasses Gerücht über das Ehepaar unter den Fans. Annes Ehemann soll etwas mit dem verstorbenen Dichter William Shakespeare (✝52) zu tun haben.

Auf TikTok wird nun behauptet, dass Adam Shulman, eine Reinkarnation des verstorbenen Dichters und Dramatikers William Shakespeare sei. Doch was steckt hinter dieser wilden Theorie? Im Jahr 1582 heiratete William Shakespeare seine große Liebe, die ebenfalls Anne Hathaway hieß. Nur ein Zufall oder ist da mehr dran? Ein weiterer Beweis sei Adams Aussehen. Die Fans finden nämlich, dass der Dichter und der Produzent gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. Zusätzlich wirke Anne so, als wäre sie seit geraumer Zeit nicht mehr gealtert. Außerdem sei die Schauspielerin am 400. Jahrestag von Shakespeare und seiner Gattin geboren.

In der "The Drew Barrymore Show" äußerte sich die Plötzlich-Prinzessin-Darstellerin zu der Fan-Theorie: "Es wäre großartig, wenn es wahr wäre, aber wenn nicht, ist es immer noch irgendwie großartig." Vielleicht geht die Liebe also doch durch alle Zeiten.

Rich Fury/Getty Images, Oli Scarff/Getty Images Collage: Adam Shulman und William Shakespeare

Getty Images Anne Hathaway bei den Fashion Awards 2023

Getty Images Anne Hathaway bei den Filmfestspielen von Cannes 2022

