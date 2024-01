Das steckt hinter Anne Hathaways Tattoo am Handgelenk!

So privat! Jahrelang behält Anne Hathaway (41) ihr Privatleben rund um ihren Ehemann Adam Shulman (42) und ihre zwei gemeinsamen Kinder für sich. Doch in letzter Zeit teilt sie immer häufiger private Einblicke und Anekdoten aus ihrem Leben. Während einer TV-Show kommt die Schauspielerin sogar auf ihre Körperbemalung zu sprechen. Was bedeutet das mysteriöse "M" an ihrem Handgelenk? Anne enthüllt die süße Bedeutung ihres Tattoos.

Bei der "The Drew Barrymore Show" verrät die 41-Jährige, dass das "M" für die Beziehung mit ihrem Mann Adam steht – und auch seine Haut ziert das gleiche Tattoo. "Die Idee ist, dass wir einzeln ganz sind, aber zusammen sind wir mehr", erklärt Anne gegenüber der Gastgeberin Drew Barrymore (48). Zusammen "mehr" zu sein, heißt für sie jedoch nicht, mit dem eigenen Partner zu verschmelzen: "Ich bin meine eigene Person. Er ist seine eigene Person und wir haben uns entschieden, zusammen zu sein, weil wir glauben, dass wir uns gegenseitig besser machen."

Schon einmal war die Zweifachmama zu Gast in der Show und sprach mit ihrer langjährigen Freundin Drew über die Liebe zu ihrem Adam. Und nicht nur das: Auch schwelgen die beiden in Erinnerung über das zweite Date zwischen Anne und Adam. "Deine Halloween-Party war unser zweites Date", erinnert sich die Schauspielerin.

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway im Februar 2022 in Mailand

Getty Images Drew Barrymore beim Launch der "The Drew Barrymore Show"

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Cannes Filmfestspielen 2022

