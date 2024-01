Autounfall: Daniela Büchner trauert um verstorbenen Neffen

Sie muss einen schweren Verlust verkraften. Mit der Auswanderershow Goodbye Deutschland war Daniela Büchner (45) vor Jahren deutschlandweit bekannt geworden. Seitdem zieht es die fünffache Mama hin und wieder ins Reality-TV: So nahm sie unter anderem an dem beliebten Format Dschungelcamp teil oder stellte sich ihren TV-Sünden bei Das große Promi-Büßen. Doch nun machen erschreckende Neuigkeiten die Runde: Dannis Neffe ist verstorben.

Gegenüber Bild bestätigt die 45-Jährige, dass ihr Neffe bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen ist: "Wir stehen als Familie unter Schock. Natürlich bin ich in den nächsten Tagen bei meiner Schwester in Deutschland, um sie so gut es geht zu unterstützen. Das wichtigste ist und bleibt die Familie, wir halten als Familie immer zusammen. Er war so jung." Um welchen Sohn ihrer insgesamt fünf Schwestern es sich handelt, wolle Danni aus Respekt nicht öffentlich preisgeben. In den kommenden Tagen wolle sie sich zudem auf ihrem Social-Media-Account zurücknehmen.

Danni hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrere schlimme Schicksalsschläge verkraften müssen: 2009 starb ihr erster Ehemann, vor sechs Jahren erlag ihr zweiter Ehemann Jens Büchner (✝49) seiner Krebserkrankung. Wie sehr Danni seitdem als alleinerziehende Mama an ihre Grenzen kommt, machte sie bereits auf Instagram deutlich: "An manchen Tagen ist es sehr schwierig, weil du einfach für alles allein verantwortlich bist."

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2022

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im März 2022

Anzeige

Action press / Hauter, Katrin Daniela und Jens Büchner im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de