"Bauer sucht Frau"-Hannes erklärt Annikas schnellen Umzug

Warum haben Hannes und Annika nichts anbrennen lassen? Die Bauer sucht Frau-Kandidaten hatten in der vergangenen Staffel der Kuppelshow jeweils andere Singles gedatet, doch aus beiden Flirtversuchen wurde nichts. Stattdessen knisterte es bei ihnen umso mehr nach dem Format. Carolin und Stephan hatten Annika zu Hannes' Geburtstag mitgenommen – seit zwei Monaten sind sie ein Paar. Annika ist sogar schon bei ihrem Liebsten eingezogen. Doch warum haben sich die beiden da nicht mehr Zeit gelassen?

In seiner Instagram-Story betonte Hannes, dass er keine Zeit verlieren wolle: "Es passt einfach perfekt." Es gebe nichts, was sie an dem jeweils anderen nicht mögen. Außerdem können sie sich so nun jeden Tag sehen – Annika wohnte vorher schließlich in Rheinland-Pfalz. Nun lebt sie gemeinsam mit Hannes in einem eigenen Haus in Bayern. Die 26-Jährige geht dort weiterhin ihrem Hauptjob nach, unterstützt aber ihren Partner auch tatkräftig bei der Hofarbeit.

Auch die Eltern des Paares freuen sich riesig für die beiden. "Unsere Familien haben sich auch schon kennengelernt und zusammen Silvester verbracht", verriet Hannes. Vielleicht dürfen sie sich ja auch bald über eine Erweiterung freuen. Auf die Frage eines Fans, ob er sich mit Annika Hochzeit und Kinder vorstellen könne, antwortete der Schafzüchter: "Auf jeden Fall."

Instagram / _annikaosmn Hannes und Annika, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2023

Instagram / hannes_bauer_sucht_frau2023 Annika und Hannes, "Bauer sucht Frau"-Paar

RTL Hannes, "Bauer sucht Frau"-Kandidat der 19. Staffel

