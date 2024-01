"Bauer sucht Frau"-Hannes und Annika sind offiziell ein Paar

Annika und Hannes haben ihr Glück über Umwege gefunden. Beide hatten in der vergangenen Staffel von Bauer sucht Frau auf die große Liebe gehofft. Die Rheinland-Pfälzerin hatte sich jedoch für Patrick beworben, während der Bayer die Hofwoche mit Jenny verbrachte. Doch bei beiden sollte es einfach nicht klappen. Stattdessen häufen sich seit einiger Zeit die Hinweise, dass Hannes und Annika nach ihren Flirt-Pleiten miteinander anbandeln. Jetzt machen sie ihre Liebe endlich öffentlich!

Auf Instagram veröffentlichte Hannes mehrere Pärchenbilder. Eines versah er mit dem Hashtag #traumfrau, ein anderes mit #love. "Ich freue mich auf alles, was kommt", kommentierte seine Herzensdame. In seiner Story verriet der Schafzüchter zudem, dass sie sich momentan jeden Tag sehen und bereits seit knapp zwei Monaten ein Paar seien. Seine Show-Kollegen Carolin und Stephan hatten ihn an seinem Geburtstag besucht und Annika mitgebracht – es war der Anfang ihrer Liebesgeschichte.

Hannes betonte, dass er sehr glücklich sei. Deswegen lässt er mit Annika offenbar auch nichts anbrennen. "Wir wohnen schon zusammen. [...] Wenn es passt, dann passt es", erklärte der 24-Jährige. Annika habe ihre Heimat hinter sich gelassen und sei zu ihm auf den Hof gezogen.

Instagram / _annikaosmn Hannes und Annika, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2023

Instagram / hannes_bauer_sucht_frau2023 Hannes und Annika, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2023

RTL Hannes, "Bauer sucht Frau"-Kandidat der 19. Staffel

