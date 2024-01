Coole Typveränderung: Sängerin Rihanna hat blonde Haare

Sie hatte wohl Lust auf eine Typveränderung! Rihanna (35) steht aktuell besonders im Fokus der Öffentlichkeit – denn ihr Partner A$AP Rocky (35) muss sich vor Gericht verantworten: Dem Rapper wird vorgeworfen, seinen Freund A$AP Relli mit einer Waffe bedroht und ihn angegriffen zu haben. Inmitten der Schlagzeilen ließ es sich die Sängerin aber nicht nehmen und kümmerte sich mit einem Friseurbesuch ein wenig um sich selbst: Rihanna ist jetzt blond!

Das zeigen Bilder, die unter anderem Just Jared vorliegen: Am Wochenende besuchte die 35-Jährige mit Freunden ein beliebtes Restaurant im kalifornischen Santa Monica – und überraschte dabei mit einer neuen Frise: Statt ihrer langen dunklen Haare trägt Riri jetzt eine blonde Mähne. Ihren neuen Look unterstrich die "Umbrella"-Interpretin mit einem coolen Outfit: In einem pinkfarbenen Body und einer Baggy-Jeans setzte Rihanna ihre neue Frisur perfekt in Szene!

Dass Rihanna genau weiß, was sich in Sachen Style gehört, beweist sie immer wieder aufs Neue – auch wenn sie gerade aus einem kleinen Familienurlaub kommt. Anfang des Jahres genossen sie und ihr Liebster A$AP eine kleine Auszeit mit ihren Kids im Luxus-Resort Aspen. Wie die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, setzte Rihanna dabei auf Lässigkeit: In einem coolen hellgrauen Jogginganzug und einem stylishen Wintermantel mit Leopardenmuster ging es für die Musikerin zurück nach Hause.

Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Rihanna im Rahmen der Oscars 2023

Anzeige

Aissaoui Nacer / SplashNews Rihanna mit ihrem Sohn in Paris, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de