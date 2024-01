Dua Lipa supportet ihren angeblichen Lover Callum bei Event!

Bei ihnen scheint es immer ernster zu werden! Dua Lipa (28) ist erst seit einigen Monaten wieder Single. Nach der Trennung von Romain Gavras (42) hat die Sängerin aber wohl schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Angeblich soll die "Houdini"-Interpretin mit dem britischen Schauspieler Callum Turner (33) anbandeln. Und offenbar ist es auch ziemlich ernst: Dua wurde nach einem Event ihres Liebsten gesehen!

Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 28-Jährige am Sonntag beim Verlassen des Aero Theaters in Santa Monica – so weit, so unspannend. Doch die Musikerin war offenbar nicht allein unterwegs. Nur wenig später lichten Fotografen auch Callum ab. Er hatte nämlich dort ein Event zu seiner neuen Serie "Masters of the Air". Ganz offensichtlich unterstützte die Beauty ihren neuen Freund – denn perfekt gestylt ging es für Dua kurz darauf zu den Critics' Choice Awards.

Bei den beiden sollen schon ordentlich die Schmetterlinge im Bauch fliegen. Wie ein Insider erst vor wenigen Tagen gegenüber Page Six verraten hatte, bekommen sie wohl nicht genug voneinander. "Es ist noch sehr neu, aber sie sind verrückt nacheinander", hatte der Informant verraten.

Anzeige

Getty Images Dua Lipa bei den Critics' Choice Awards 2024

Anzeige

Getty Images Callum Turner im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Dua Lipa auf der Premiere von "Barbie" im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de