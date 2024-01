"Verrückt nacheinander": Ist Dua Lipa in Callum verliebt?

Hat Dua Lipa (28) ihr Herz schon wieder verschenkt? Ihr neuer Auserwählter soll Callum Turner (33) sein. Der aufstrebende Schauspieler und die "Physical"-Interpretin wurden bei der Premiere von "Master of the Air" in Los Angeles beim Schmusen gefilmt. Obwohl beide bislang zu ihrem Flirt schweigen, brodelt die Gerüchteküche bereits ordentlich. Jetzt wird bekannt: Dua und Callum sollen total vernarrt ineinander sein!

Die beiden kennen sich zwar noch nicht besonders lang, sollen es aber angeblich ernst miteinander meinen: "Sie war bei der Premiere, um ihn zu unterstützen." Die Sängerin und der Schauspieler kamen sich schließlich auf der Tanzfläche ganz schön nah. "Es ist noch sehr neu, aber sie sind verrückt nacheinander", berichtet ein Insider laut Page Six. Als er die Party verließ, wurde der "Fantastic Beasts"-Darsteller gefragt, ob er und Dua ein Paar seien – anstatt die Gerüchte zu dementieren, kam von seiner Seite nur vielsagendes Schweigen.

Ob es zwischen den beiden klappen wird? Duas Beziehung zu Regisseur Romain Gavras (42) soll an ihrer sehr fordernden Karriere gescheitert sein. Auch Callum ereilte ein ähnliches Schicksal: Er beendete seine Beziehung zu The Crown-Star Vanessa Kirby (35) wohl ebenfalls aufgrund eines zu vollen Terminkalenders.

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Getty Images Callum Turner bei der "Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore"-Premiere in London

Getty Images Romain Gavras und Dua Lipa

