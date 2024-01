König Frederik und Mary geben Auftrittdebüt nach Krönung

Sie treten erstmals als König und Königin auf! 52 Jahre lang regierte Königin Margrethe (83) als Staatsoberhaupt von Dänemark – und galt nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) europaweit als die am längsten regierende Monarchin. Zum Jahreswechsel gab Margrethe dann aber überraschend bekannt, dass sie ihr Amt niederlegen werde. Am Wochenende bestieg daraufhin ihr ältester Sohn Frederik (55) den dänischen Thron. Nun gaben er und seine Frau Mary (51) ihr Debüt als Königspaar!

Wie unter anderem Hello! berichtet, nahmen der 55-Jährige und seine Ehefrau vor wenigen Stunden an einer Sitzung des dänischen Parlaments teil. Mit an ihrer Seite waren Margrethe, ihr jüngster Sohn Joachim (54), ihre Schwester Prinzessin Benedikte (79) und ihr Enkel Kronprinz Christian (18). Für ihren ersten Auftritt nach der Krönung warfen sich Frederik und Mary auch ordentlich in Schale: Der Monarch trug einen marineblauen Anzug, den er mit einer gemusterten Krawatte kombinierte. Mary hingegen strahlte in einem königsblauen Ensemble, zu dem sie einen breitkrempigen Hut wählte.

Noch vor wenigen Wochen hatten Frederik und Mary für eine Menge Schlagzeilen gesorgt: Dem amtierenden König von Dänemark wurde eine Affäre mit der mexikanischen Prominenten Genevieve Casanova (47) nachgesagt – doch sowohl bei ihrem ersten Auftritt als auch nach der Thronbesteigung schien das Paar den Gerüchten zu trotzen: Auf dem Balkon von Schloss Christiansborg kam es nach der Krönung sogar zu einem romantischen Kuss.

Getty Images König Frederik und Königin Margrethe bei Frederiks Krönung 2024

Getty Images Königin Mary, König Frederik, Kronprinz Joachim und Königin Margrethe im Januar 2024

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark, Januar 2024

