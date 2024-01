Neue Liebe? "Euphoria"-Star Dominic Fike knutscht öffentlich

Er genießt wohl wieder die Zweisamkeit! Nach zahlreichen Gerüchten hatte Dominic Fike (28) im vergangenen Jahr die Trennung von Hunter Schafer bestätigt. Nach dem Liebes-Aus der beiden Euphoria-Darsteller wollte er sich wohl erst mal eine Weile auf sich selbst konzentrieren – das ist offenbar vorbei. Gibt es nun neben einer neuen Frisur auch eine Veränderung in seinem Liebesleben? Am Wochenende turtelte Dominic in der Öffentlichkeit!

Wie Mail Online berichtete, schlenderte der Lockenkopf am Samstag mit einer weiblichen Begleitung durch die Innenstadt von Manhattan. An seiner Seite war Grace Nickels, die jüngere Schwester von der Hollywood-Bekanntheit Emma Roberts (32). Bei ihrem Ausflug wurden Dominic und Grace von Fotografen abgelichtet – auf den Schnappschüssen lagen sich die beiden liebevoll in den Armen und küssten sich.

Ob der 28-Jährige damit seine neue Beziehung öffentlich machte? Die Lovestory mit seiner Ex Hunter hatte damals ähnlich begonnen. Hand in Hand waren die beiden Co-Stars in Los Angeles gesichtet worden. Daraufhin hatten viele Fans auf eine Romanze zwischen den beiden spekuliert, die sie wenig später auch bestätigten.

Getty Images Dominic Fike und Hunter Schafer im Mai 2022

Getty Images Emma Roberts und ihre Schwester Grace Nickels

Splash News / Action Press Dominic Fike und Hunter Schafer in West Hollywood, Januar 2022

