Die ganze Welt verfolgt aktuell gespannt den Verleumdungsprozess um die Schauspieler Amber Heard (36) und Johnny Depp (58). Die zentrale Frage lautet: Wer hat wen in der Ehe misshandelt – und wer hat vielleicht gelogen? Kommende Woche wird das Urteil durch die Geschworenen und die Richterin in Virginia erwartet. Doch zahlreiche Promis haben sich schon vorab auf eine Seite gestellt. Euphoria-Star Dominic Fike (26) wiederum schockierte jetzt mit dieser verstörenden Aussage: Er findet die Vorstellung anziehend, von Amber geschlagen zu werden...

Das berichtet nun Radar Online. Während eines Konzerts teilte der Schauspieler und Sänger seine Fantasien mit seinem Publikum: "Ich werde ehrlich mit euch sein: Ich habe diese Visionen von ihr [...] wie sie mich verprügelt. Ich finde, das ist total heiß, ich finde sie total heiß", betonte Dominic. "Ich weiß, dass das nicht die gängige Meinung ist und dass das nicht der Kern der Sache ist – aber ich wollte offen mit euch sein."

Dieses kontroverse Geständnis sorgte bereits für eine Menge Aufregung. Auf Twitter bekommt Dominic gerade einen heftigen Shitstorm ab: "Was ist denn mit dem bitte los? Geht's noch? Johnny Depp kämpft hier um sein Leben und er fände es geil, von Amber Heard vermöbelt zu werden?", ärgerte sich ein User. Ein anderer betonte: "Das ist so gestört, dieser Typ muss heftige Probleme im Kopf haben. Es gibt so viele echte Opfer von häuslicher Gewalt."

Anzeige

Getty Images Dominic Fike, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Amber Heard, "Aquaman"-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Dominic Fike, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de