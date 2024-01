Unüblich: Prinzessin Kate besuchte mit Charlotte einen Pub

Prinzessin Charlotte (8) erlebt so einiges mit Mama Prinzessin Kate (42). Die royale Bekanntheit und ihr Ehemann Prinz William (41) geben sich bei der Freizeitgestaltung ihrer Kinder große Mühe. Ob coole Fliegershows, das Wimbledon-Finale oder Let's Dance-Proben – das royale Leben hält zahlreiche Abenteuer für die königlichen Kids bereit. Eins ist sicher: Mit der Prinzessin von Wales wird es nie langweilig.Vor einigen Monaten wurde das Mutter-Tochter-Duo sogar in einem Pub gesehen!

Die Gäste des Londoner Pubs konnten es nicht fassen! Plötzlich spazierte niemand Geringeres als Kate und ihre Tochter Prinzessin Charlotte zur Tür herein. Das Phoenix ist eine kleine, familiäre Kneipe in Süd-London mit zahlreichen Stammgästen. Niemand hätte je mit der royalen Ankunft gerechnet! So berichtete eine langjährige Besucherin aufgeregt gegenüber Daily Mail: "Ich saß auf meinem üblichen Platz, und als ich aufblickte, sah ich [...] die Prinzessin von Wales. Ich konnte es kaum glauben."

Doch was verschaffte dem Pub diesen Ehrenbesuch? Die Dreifachmama war auf der dringenden Suche nach einer Toilette für ihre Tochter! "Das zeigt nur, dass die Royals wie jede andere Familie sind. Wenn dein Kind auf die Toilette muss, dann muss es", scherzte ein Gast. Die 76-jährige Maggie McKinney, eine Stammkundin, schwärmte: "Sie scheinen sehr nett zu sein, ganz normal. Prinzessin Kate hielt die Hand ihrer Tochter. Prinzessin Charlotte war wie ein ganz gewöhnliches kleines Mädchen."

Getty Images Prinzessin Kate beim Weihnachtskonzert 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und Prinzessin Charlotte im August 2022

Getty Images Prinzessin Kate mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte

