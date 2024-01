Zwei Ex-"The Biggest Loser"-Kandidaten machen erneut mit!

In der zweiten Folge kam es zu einer Premiere. Seit vergangener Woche flimmert die 15. Staffel von The Biggest Loser über die Bildschirme. Das altbekannte Trainerduo Christine Theiss (43) und Ramin Abtin (51) will auch dieses Jahr seinen Schützlingen dabei helfen, so viele Kilos wie nur möglich purzeln zu lassen. Nun kommt es zu einer großen Überraschung: Zwei einstige Kandidaten kehrten zurück und bekommen eine zweite Chance!

Torsten Münch und Giulio Arancino sorgten bei "The Biggest Looser" für einen nie da gewesenen Moment: Die beiden waren schon einmal im Camp, und durften erstmals in der Geschichte der Sendung wieder ihr Glück versuchen. Torsten war vergangenes Jahr in der TV-Sendung zu sehen, Giulios Teilnahme dagegen ist neun Jahre her. Erster war sehr aufgeregt, und wusste nicht, wie seine Mitstreiter auf ihn und Giulio reagieren würden. Doch seine Sorgen waren unbegründet – die anderen Teilnehmer freuten sich über die Rückkehr der beiden.

Giulio hat eine besondere Erinnerung an seine Zeit bei "The Biggest Loser": Der einstige DSDS-Kandidat lernte 2014 seine heutige Frau Nicole (28) kennen: Die beiden sind stolze Eltern eines Sohnes und einer Tochter. Als Giulio Vater wurde, sei er wieder in alte Muster verfallen und habe mächtig zugenommen: "Es wurde psychisch krass und dann war das einzige, was mich glücklich gemacht hat, Essen.

Anzeige

SAT.1 Giulio Arancio bei "The Biggest Loser" 2024

Anzeige

SAT.1 Giulio Arancio bei "The Biggest Loser" 2024

Anzeige

Instagram / giulioara_official Giulio Arancio mit seiner Frau Nicole, Februar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de