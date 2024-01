Bestätigt Molly-Mae Hague hier etwa ihre Schwangerschaft?

Ist sie in freudiger Erwartung? Molly-Mae Hague (24) und Tommy Fury gehen bereits seit 2019 gemeinsam durchs Leben. Seither scheinen die beiden im absoluten Liebesglück zu schwelgen. Im Januar letzten Jahres machte die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes ihre Beziehung perfekt. Es schien, als sei damit die Familienplanung der Influencerin und ihres Freundes abgeschlossen – oder etwa doch nicht? Die Beauty selbst sorgt nun für Gesprächsstoff. Bestätigt Molly-Mae etwa ihre Schwangerschaft?

Auf YouTube spricht die 24-Jährige über den bevorstehenden Geburtstag ihrer Tochter. Dabei verrät sie auch einen ihrer sehnlichsten Wünsche: eine eigene, große Familie. "Wenn ich ein Baby bekommen könnte, das so aussieht wie Bambi jetzt, in diesem Lebensabschnitt und in diesem Alter, dann würde ich eine Million Babys bekommen", erzählt Molly-Mae. Aktuell genieße sie das Mamasein daher ganz besonders, wie sie ihre Fans weiter wissen lässt. "Die Vorteile übersteigen die Nachteile in dieser Phase um ein Vielfaches." Ob sie damit letztlich aber wirklich eine zweite Schwangerschaft andeutet, ist ungewiss.

Zuletzt sorgte die Blondine weniger mit ihrer Familienplanung als vielmehr mit ihrem Liebesleben für Gesprächsstoff. Mehrere Wochen lang wurde gemunkelt, zwischen ihr und Tommy würde es kriseln. Dem setzte Molly-Mae zuletzt mit einem süßen Instagram-Schnappschuss ein Ende. Auf diesem schlang ihr Liebster die Arme um sie und die gemeinsame Tochter Bambi.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihrer Tochter Bambi

