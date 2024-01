Einen Hai und ein Ornament: König Frederik hat zwei Tattoos!

Er tanzt aus der royalen Reihe! Königin Margrethe von Dänemark (83) erklärte in ihrer Neujahrsansprache, dass sie noch im Januar als Monarchin abdanken wolle. Nun ist es so weit: Am 14. Januar hat sie ihre Regentschaft an ihren ältesten Sohn Frederik (55) abgetreten. Ebenso wie die frühere Herrscherin erfreut sich auch der neue König bei seinen Landsleuten äußerster Beliebtheit: Das liegt unter anderem an seiner unkonventionellen Art, die sich auch in seinem Aussehen widerspiegelt: Frederik hat zwei Tattoos!

Es gibt kaum einen Adeligen, der so bekannt für seine Tintenkunstwerke ist, wie der frisch gekrönte Monarch: Der Hai, der den Unterschenkel des 55-Jährigen ziert und ihn an seine Zeit beim Froschmannkorps – eine Kampfschwimmereinheit– der Marine erinnert, wurde bereits zahllose Male von Paparazzi abgelichtet. Zudem soll sich auch auf seinem Oberarm eine weitere permanente Körperbemalung befinden – ein schwarzes Ornament. Da der Regent bei Veranstaltungen jedoch meistens langärmelige Kleidung trägt, lässt sich dieses leicht verstecken. Ob Frederik noch weitere Tattoos hat, ist nicht bekannt.

Zuletzt sorgte der beliebte König jedoch eher für negative Schlagzeilen: Nachdem das spanische Magazin Lecturas berichtet hatte, dass sich Frederik Ende Oktober heimlich mit der mexikanischen Prominenten Genevieve Casanova (47) getroffen haben soll, hielten die Affärengerüchte um den künftigen König das Land in Atem. Bei seiner Krönung trotze das Königspaar den Spekulationen jedoch mit einem liebevollen Kuss.

